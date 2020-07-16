В Украине за минувшие сутки, 15 июля, обнаружили 848 новых случаев Коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

Сообщается, что в течение 15 июля умерли 18 человек, 800 — выздоровели.

Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 56 тысяч 455 человек, из них 28 тысяч 931 инфицирован выздоровел, а 1445 — умерли от осложнений. На сегодня все еще болеет 26 тысяч 79 человек.

Обновляется...