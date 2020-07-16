Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

В частности 586 839 человек умерли, а 8 148 520 — выздоровели.

Так, лидером по количеству больных остаются США — 3 616 747 случаев. В Бразилии зафиксировано 1 970 909 больных, в Индии — 970 169 случаев, в России — 746 369, в Перу — 337 724.

Напомним, Украина остается одним из лидеров среди европейских стран, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией.