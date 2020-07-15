Украина остается одним из лидеров среди европейских стран, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют статистические данные на сайте Worldometers.

Так, 15 июля Украина с суточным приростом инфицированных +836 человек заняла второе место. Лидером по заболеваемости Covid-19 в Европе остается Россия (+6 422 новых случаев за сутки).

За Украиной следуют Словакия (+19 за сутки), Венгрия (+5 за сутки) и Латвия (+4 за сутки).

Отметим, что наша страна также остается одним из лидеров в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и занимает в этом антирейтинге шестое место. Наибольшее количество заразившихся Covid-19 за сутки зафиксировано в Мексике (+7 051), Россия в этом списке на втором месте (+6 422), а третью строчку занял Пакистан (+2 165).

Напомним, что за все время пандемии в Украине коронавирусной инфекцией заразились 55 607 человек. Наибольшее количество заразившихся в Европе зафиксировано в России — 746 369. США остаются абсолютным лидером — 3 545 257 случаев заражения.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 42 июля, обнаружили 836 новых случаев Коронавирусного заболевания. Также известно, что 977 человек выздоровели, а 15 больных — умерли.