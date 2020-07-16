На комунальном предприятии «Николаевэлектротранс» электрик заболел коронавирусом.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на первого заместителя городского головы Владимира Крыленко.

— Заболел электрик, технический работник предприятия. Все контакты его известны, мы отрабатываем по известной схеме, - сказал Крыленко.

Он также отметил, что электрик сам, в свою очередь, был «контактным», то есть заразился от человека, который болел коронавирусом. Таким образом, к соблюдению карантинных мер на предприятии это не имеет отношения.

Ранее, стало известно, что в Украине растет количество больных COVID-19. Наиболее зараженными регионами остаются Киевская, Черновицкая и Львовская области.