Сегодня, 16 июля, суд взял под стражу мужчину, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки в городе Новая Одесса на Николаевщине.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

По версии следствия, знакомый матери девочки пришел в их дом. Выяснив, что женщина находится на работе, мужчина зашел в комнату, где изнасиловал девочку. Освободиться от злоумышленника девочке удалось благодаря приходу соседа, который наведался к ней. Пока молодой человек звал на помощь других соседей и вызвал полицейских, насильник скрылся с места происшествия.

На основании собранных доказательств, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 4 статьи 152 Уголовного Кодекса Украины.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание от десяти до пятнадцати лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, николаевское ГБР подозревает одесского полицейского в изнасиловании несовершеннолетней.

Также на Николаевщине 30-летнего ранее судимого мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней падчерицы.