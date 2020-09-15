Вчера вечером в Николаевском районе области в селе Сухая Балка между двумя местными жителями возник конфликт, в результате которого один другого ударил ножом.

Об этом сообщает отдел комуникации полиции Николаевской области.

— Двое братьев употребляли по месту жительства алкоголь. Впоследствии у мужчин возникла ссора, в ходе которой один другого ударил кухонным ножом в область живота. Медиков и полицию вызвали соседи, к которым 47-летний пострадавший обратился за помощью, - сказано в сообщении.

По словам сотрудников, 51-летнего злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжается расследование, начатое по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». После оперативного вмешательства пострадавший продолжает находиться в больнице.

Ранее на Николаевщине задержали мужчину, зарезавшего двух человек посреди двора в Одессе.

Также в Николаеве мужчина ударил ножом в живот своего знакомого — пострадавшего спас таксист, который отвез его в больницу