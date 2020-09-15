Сегодня, 15 сентября, в Николаевской городской больнице № 3 в возрасте 31 года от коронавируса скончался мужчина.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Мэр сообщил, что сегодня умерли три человека, у которых был подтвержден COVID-19 — два в больнице № 1 и один в больнице № 3.

— Сегодня в первой больнице находилось 132 человека (в состоянии, — прим.) средней тяжести, на интенсивном кислороде находилось девять человек и два человека сегодня умерли от коронавируса или с коронавирусом, как считаете нужным. В больнице № 3 после того, как ее открыли в середине прошлой недели, уже находится 81 человек, из которых с подтвержденными случаями — 53, с подозрением — 28. В реанимации находится пять человек, на ИВЛ — один человек. И один человек умер. Этот человек — парень 31-летний. Это к тому, чтобы не думали «старики болеют, а мы — молодые, обойдется», — рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, что мэр Николаева намерен обратиться в полицию, чтобы правоохранители штрафовали горожан, которые не носят маски в общественном транспорте.

Кроме того, он сообщил, что по состоянию на 15 сентября в 22 николаевских школах ушли на карантин 56 классов.

Ранее сообщалось, что заполненность коек в Николаевской городской больнице № 3 по состоянию на сегодня, 15 сентября, составляет уже 100%.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что, учитывая темпы роста новых случаев COVID-19, больница № 3, которую открыли для приема больных только 10 сентября, может заполниться уже через 2-3 недели.

Также городской голова заявлял, что областной центр лечения инфекционных заболеваний отказывается принимать жителей города, больных коронавирусом.