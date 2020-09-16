Вчера утром николаевские спасатели потушили пожар мусора на полигоне твердых бытовых отходов в Южноукраинске.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

По вызову выехали пожарные 25-ой и 28-ой государственных пожарно-спасательных частей.

— В 13:10 пожар был локализован, в 14:40 — ликвидирован, его причина устанавливается, - сказано в сообщении.

Всего от ГСЧС к тушению привлекалось 2 единицы пожарно-спасательной техники и 8 человек личного состава.

Также на месте происшествия работала специализированная техника — бульдозер «Т-170», «ЗИЛ-130» для подвоза воды и самосвал «МАЗ» от службы коммунального хозяйства «Полигон твердых бытовых отходов» для подвоза грунта.

Напомним, несколько дней назад горел мусор на этой свалке на площади 500 м2.

В начале июля под Николаевом несколько дней горел мусор на незаконной свалке ЧП «Мильча».