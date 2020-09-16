В Новобугской больнице медики выдали женщине-инвалиду ампутированные ноги мужа после операции.

Об этом шла речь на сессии Новобугского горсовета, съемку которой опубликовало издание Тут. инфо.

Приятельница женщины, которой выдали ампутированные ноги в больнице, рассказала, что та страдает эпилепсией и в состоянии стресса не знала, что сделать с конечностями.

— Ей сказали в больнице — придешь с утра в больницу, посидишь, подождешь пока закончится операция и заберешь ноги с собой. Ей дают на плечи этот мешок с ногами. Она идет и падает в обморок, потому что, как она потом мне сказала: «Я чувствовала тепло этих ног у себя на плече», — рассказала она.

Главный врач больницы Владимир Лущенко возмутился тем, что женщина забрала ампутированные конечности с собой, а не обратилась к нему.

— Если заведующий подразделением не может решить вопрос — идете к руководителю учреждения и вопрос решается. А вы себе на плечи тот мешок положили. Зачем вы это сделали? — сказ он.

Также он поднял проблему отсутствия центра по утилизации, который раньше функционировал на территории ветеринарной службы. По его словам, этот вопрос больница поднимает уже 15 лет. За это время, отметил он, местные жители разворовали оборудование и сдали на металлолом.

Ранее сообщалось, что в Новом Буге ученики местной гимназии во время занятия на волейбольной площадке обнаружили остатки человеческого тела.