Вчера, 20 сентября, в Новоодесском районе вблизи села Зайвое горела сухая трава, тростник и кустарники.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

На место прибыли отделения 21-ой и 1-ой государственных пожарно-спасательных частей, водовозка аварийно-спасательного отряда специального назначения, пожарные машины предприятий «Новоодесский элеватор» и «Нибулон».

— В 16:00 пожар был локализован, в 17:51 — ликвидирован на площади 4,5 гектар, его причина устанавливается. Не допущено ее распространения на лесные насаждения, - сказано в сообщении.

Всего от ГСЧС к тушению привлекалось 6 единиц пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Напомним, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.