Вчера, 20 сентября, в 15:10 по экстренным номером «101» поступило сообщение о пожаре на территории Михайло-Ларинского лесного урочища государственного предприятия «Николаевское лесное хозяйство» в Витовском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

По вызову прибыло отделение 16-ой государственной пожарно-спасательной части, пожарные местной пожарной охраны «Первомайское».

— Пожар на площади 2,7 гектар (кроме верхового горения занялась сухая трава и хвойная подстилка) в 16:00 был локализован, 16:55 — ликвидирован. Были спасены другие лесные насаждения. Предполагаемая причина — поджог, - сообщили в ГСЧС.

На месте также работали от лусного хозяйства 2 единицы техники: трактор МТЗ-82 с плугом и легковой автомобиль «НИВА».

Всего от ГСЧС к тушению возгорания хвои привлекалось 4 единицы пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава, а также 30 человек местного населения.

Ранее в Николаеве очередной раз был пожар в Балабановском лесу.

Напомним, за последнюю неделю на Николаевщине дважды горел сухостой в заповеднике «Еланецкая степь»