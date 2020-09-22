На Николаевщине пиротехники за прошедшие сутки уничтожили путем контролируемого подрыва 2 артиллерийских снаряда и минометную мину.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Первый снаряд был найден около села Доброе Баштанского района.

— Во время проведения земляных работ на открытой территории местный житель обнаружил 2 артиллерийских снаряда калибром 76 миллиметров, - сказано в сообщении.

Второй случай зарегистрирован на улице Строителей в Николаеве. Во время проведения хозяйственных работ гражданин нашел минометную мину калибром 82 миллиметров.

Ранее подобные артснаряды были найдены на территории Кинбурнской косы в пределах Очаковского района.