Частная фирма незаконно пользуется госимуществом, закрепленным за Николаевским профессиональным машиностроительным лицеем. Факт незаконного пользования был установлен еще в 2016.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области.

Во время ревизии, проведенной в 2016 году, специалистами Управления было установлено, что часть общежитий лицея общей площадью почти 1,5 тысячи кв. м еще в 2003 году была передана руководством лицея частному предпринимателю для предоставления услуг по проживанию.

При этом был заключен договор о совместной деятельности, который предусматривал улучшение материальной базы учреждения за счет коммерческой деятельности. Однако предприниматель не выполнял договорные обязательства. При этом, согласно отчетам о финансовых результатах, предоставленных предпринимателем лично, валовой доход от совместной деятельности в 2014-2019 годах составил 3,2 миллиона гривен.

Ревизией, проведенной в 2020 году, установлено, что предприниматель продолжает незаконно пользоваться государственным имуществом, ссылаясь на самостоятельно полученное разрешение Министерства образования и науки Украины, в сфере управления которого пребывает имущество. Однако документально подтверждено, что МОН не продлял договор с ним.

«Руководство лицея не принимает действенных мер по возвращению государственного имущества и его использования по назначению, а проведенная исковая работа носит формальный характер. Материалы ревизий были переданы в правоохранительные органы, с 2017 года продолжается досудебное расследование. Надеемся, что дело будет доведено до логического завершения, а общежитие, которое уже почти 10 лет незаконно эксплуатирует предприниматель, снова будет использоваться в пользу учеников лицея», — говорится в сообщении.

Напомним, в Веселиновском районе Новосветловский психоневрологический интернат незаконно передал в аренду фермерскому хозяйству 147 гектаров земли стоимостью 8 миллионов гривен.