В Веселиновском районе Новосветловский психоневрологический интернат незаконно передал в аренду фермерскому хозяйству 147 гектаров земли стоимостью 8 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Заместитель руководителя Вознесенской местной прокуратуры обратился в Хозяйственный суд области с исковым заявлением к интернату и фермерскому хозяйству о признании договора недействительным.

— В частности, в 2019 году между интернатом и фермерским хозяйством заключен договор об осуществлении совместной деятельности при выращивании сельскохозяйственных культур. Из анализа условий указанного договора следует, что хозяйству фактически земля передана в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства с целью получения прибыли. Кроме того, интернатные учреждения не наделены полномочиями по передаче земли в аренду. Незаконная передача земель государственной формы собственности в аренду способствует тенизации аграрного сектора экономики и наносит существенный вред интересам государства в сфере эффективного использования земельных ресурсов, - сказано в сообщении.

Напомним, в Коблево, в собственность государству вернули 2 гектара земель лесного фонда стоимостью более 8 миллионов гривен, расположенных в прибрежной зоне Черного моря.