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В Веселиновском районе Новосветловский психоневрологический интернат незаконно передал в аренду фермерскому хозяйству 147 гектаров земли стоимостью 8 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Заместитель руководителя Вознесенской местной прокуратуры обратился в Хозяйственный суд области с исковым заявлением к интернату и фермерскому хозяйству о признании договора недействительным.
— В частности, в 2019 году между интернатом и фермерским хозяйством заключен договор об осуществлении совместной деятельности при выращивании сельскохозяйственных культур. Из анализа условий указанного договора следует, что хозяйству фактически земля передана в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства с целью получения прибыли. Кроме того, интернатные учреждения не наделены полномочиями по передаче земли в аренду. Незаконная передача земель государственной формы собственности в аренду способствует тенизации аграрного сектора экономики и наносит существенный вред интересам государства в сфере эффективного использования земельных ресурсов, - сказано в сообщении.
Напомним, в Коблево, в собственность государству вернули 2 гектара земель лесного фонда стоимостью более 8 миллионов гривен, расположенных в прибрежной зоне Черного моря.
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В Веселиновском районе Новосветловский психоневрологический интернат незаконно передал в аренду фермерскому хозяйству 147 гектаров земли стоимостью 8 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Заместитель руководителя Вознесенской местной прокуратуры обратился в Хозяйственный суд области с исковым заявлением к интернату и фермерскому хозяйству о признании договора недействительным.
— В частности, в 2019 году между интернатом и фермерским хозяйством заключен договор об осуществлении совместной деятельности при выращивании сельскохозяйственных культур. Из анализа условий указанного договора следует, что хозяйству фактически земля передана в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства с целью получения прибыли. Кроме того, интернатные учреждения не наделены полномочиями по передаче земли в аренду. Незаконная передача земель государственной формы собственности в аренду способствует тенизации аграрного сектора экономики и наносит существенный вред интересам государства в сфере эффективного использования земельных ресурсов, - сказано в сообщении.
Напомним, в Коблево, в собственность государству вернули 2 гектара земель лесного фонда стоимостью более 8 миллионов гривен, расположенных в прибрежной зоне Черного моря.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь