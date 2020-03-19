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В Коблево, в собственность государству вернули 2 гектара земель лесного фонда стоимостью более 8 миллионов гривен, расположенных в прибрежной зоне Черного моря.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
— Судом апелляционной инстанции подтвержден факт незаконного отвода решением Коблевского сельского совета в частную собственность земельного участка, которые в соответствии с требованиями законодательства должны находиться в государственной собственности и предназначены для удовлетворения рекреационных потребностей граждан. На сегодня правоустанавливающие документы на землю отменены, участок вернули в собственность государства, - сообщили в прокуратуре.
Ранее, суд удовлетворил два иска Николаевской местной прокуратуры № 1 и отменил решения Коблевского сельского совета и признал недействительными свидетельства на право собственности двумя земельными участками лесного фонда общей площадью 1800 м2 и стоимостью 160 тысяч гривен, которые расположены в селе Коблево.
В Коблево, в собственность государству вернули 2 гектара земель лесного фонда стоимостью более 8 миллионов гривен, расположенных в прибрежной зоне Черного моря.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
— Судом апелляционной инстанции подтвержден факт незаконного отвода решением Коблевского сельского совета в частную собственность земельного участка, которые в соответствии с требованиями законодательства должны находиться в государственной собственности и предназначены для удовлетворения рекреационных потребностей граждан. На сегодня правоустанавливающие документы на землю отменены, участок вернули в собственность государства, - сообщили в прокуратуре.
Ранее, суд удовлетворил два иска Николаевской местной прокуратуры № 1 и отменил решения Коблевского сельского совета и признал недействительными свидетельства на право собственности двумя земельными участками лесного фонда общей площадью 1800 м2 и стоимостью 160 тысяч гривен, которые расположены в селе Коблево.