Вечером в среду, 23 сентября, в Минске белорусские силовики жестко разогнали акцию протеста, на которую собрались граждане после «тайной» инаугурации Александра Лукашенко на новый президентский срок.

об этом сообщает Радыё Свабода.

Ранее жители Минска заметили необычную активность военной техники у Дворца Независимости (резиденция президента Беларуси— прим.). Очевидцы сообщали об автозаках, милицейских автобусах и военных грузовиках в районе площади Независимости, Дворца спорта, Немиги.

Пользователи соцсетей сообщили, что сотрудников ряда торговых объектов, предприятий и государственных учреждений сегодня отпустили с работы пораньше. Студенты рассказали, что им изменили расписание, отменив вечерние занятия.

Акции гражданского неповиновения произошли и происходят в других городах Беларуси, там также сообщают о задержаниях.

Центральные станции метро в Минске закрыли.

Стихийные акции происходили не только в центре, но и в других районах белорусской столицы. Практически сразу после начала акций начались задержания, причем силовики действуют с особой жестокостью.

Сообщается о по меньшей мере двух раненых, а также десятках задержанных.

Для разгона демонстрантов в Минске силовики применили водометы.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.

Польша также присоединилась к странам, которые не признают легитимность Александра Лукашенко на посту президента Беларуси. Сегодня в Минске прошла инаугурация Лукашенко.