Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада вступила во вторую волну пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, вторая волна возникает в четырех крупных провинциях страны.

— Мы находимся на грани падения, которое может быть намного хуже весны. У нас есть возможность взять эту вторую волну под контроль. Я знаю, что мы можем это сделать», - сказал Джастин Трюдо.

Число случаев COVID-19 в Канаде за последние дни резко возросло: в среднем за последнюю неделю ежедневно регистрировалось 1123 новых случая по сравнению со средним ежедневным показателем в 380 случаев в середине августа.

Согласно последним правительственным данным, общее количество инфицированных достигло 147 753 человек.

Отметим, что в мире уже больше 30 миллионов случаев коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте количества случаев коронавирусной инфекции за неделю — почти 2 ммиллиона больных COVID-19, что на 6% больше, чем неделю тому назад.