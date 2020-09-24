За минувшие николаевские пожарные потушили возгораний сухостоя, кустарников и мусора на открытых территориях на площади больше 20 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Пожары возникали в Витовском, Снигиревском, Арбузинском, Казанковском, Первомайском, Николаевском — несколько раз, Витовском — 3 раза, Баштанском, Новобугском, Вознесенском районах области и в Николаеве — 4 раза, Первомайске — несколько раз, в Кривом Озере.

— Во всех случаях пожарт происходил из-за неосторожного обращения с огнем, - сказано в сообщении.

Всего к тушению привлекалось 20 единиц пожарно-спасательной техники и 66 человек личного состава, а также сотрудники местных пожарных охран «Первомайское» и «Луч».