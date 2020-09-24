Сегодня около 6:00 утра окола села Привольное Баштанского района водитель автомобиля «Opel» сьехал в кювет, в результате чего один человек погиб и еще один получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, находившийся на переднем сиденье, от полученных травм погиб на месте происшествия. 34-летнего мужчину, который был в салоне авто, с травмами доставлили в больницу, - сказано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП — лица, которые находились в салоне автомобиля и того, кто находился за рулем.

Ранее в Николаевской области перевернулся молоковоз — пострадали два человека.