Об этом говорится в сообщении 503 отдельного батальона морской пехоты.

Там отметили, что из-за ранения у военного развился желчный перитонит, с которым довольно долго боролись врачи. Они провели более 30 сложных операций. В ночь на 24 сентября Константин умер.

Отметим, что с 27 июля на Донбассе начал действовать новый режим прекращения огня. В частности эти договоренности запрещают открывать любой огонь без разрешения руководства. В случае умышленного нарушения режима прекращения огня в отношении военнослужащих Вооруженных Сил могут применять дисциплинарные взыскания.

Боевики регулярно нарушают новый режим «тишины»: открывают огонь и оборудуют свои позиции. В штабе говорят, что провокационные обстрелы не угрожают жизни военных, поэтому огонь в ответ не открывают.

Сначала главным достижением перемирия считали то, что от обстрелов не погиб и не был ранен ни один украинский военный. На 42-й день перемирия, 6 сентября, боевики нарушили режим «тишины» и обстреляли позиции украинской армии в Луганской области, один военный получил ранение. В тот же день другой военный в результате обстрела боевиков погиб.

Кроме этого, периодически военные подрываются на взрывных устройствах, которых вдоль линии столкновения много.

Напомним, с начала военного конфликта на Донбассе погибли 3367 гражданских лиц. Более 7 тысяч мирных жителей получили ранения.

Также напомним, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 157 нарушений в Донецкой области.