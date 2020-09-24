Злоумышленник предлагал взятку за ускорение проведения проверки в отношении двух граждан Ирака с целью дальнейшего получения ими удостоверений от миграционной службы на постоянное место жительства в Украине.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сегодня, 24 сентября, следователи Центрального отдела полиции совместно с сотрудниками Главного управления внутренней безопасности СБУ и под процессуальным руководством Николаевской местной прокуратуры № 1 задержали 36-летнего мужчину при попытке дать оперуполномоченному УСБУ в Николаевской области 500 долларов.

Деньги полицейские изъяли, а правонарушителя доставили в отделение полиции. Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что чновники Госрыбагентсва предлагали сотруднику СБУ вымогать взятки с жителей Николаевщины.