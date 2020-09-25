В результате взрыва на месте прокладки тоннеля на северо-востоке Турции пострадали по меньшей мере 11 человек.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на турецкое телевидение.
«Взрыв произошел в части туннеля, строящегося в провинции Байбурт в районе горы Коп на шоссе Эрзурум-Байбурт, соединяющем восточную Анатолию с восточной частью Черноморского региона», — говорится в сообщении.
В результате инцидента пострадали 11 рабочих, которые работали на стройке. По предварительной информации следователей, причиной инцидента стал взрыв метана.
После взрыва произошел обвал внутри туннеля и часть рабочих оказалась в ловушке, откуда их вытащили спасатели.
«Скорыми» раненых перевезли в больницы в Байбурте и Эрзуруме. Некоторые из пострадавших в результате взрыва получили ожоги.\
Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.
Прокуратура Киева открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).
При этом, Национальная полиция Украина проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.
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В результате взрыва на месте прокладки тоннеля на северо-востоке Турции пострадали по меньшей мере 11 человек.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на турецкое телевидение.
«Взрыв произошел в части туннеля, строящегося в провинции Байбурт в районе горы Коп на шоссе Эрзурум-Байбурт, соединяющем восточную Анатолию с восточной частью Черноморского региона», — говорится в сообщении.
В результате инцидента пострадали 11 рабочих, которые работали на стройке. По предварительной информации следователей, причиной инцидента стал взрыв метана.
После взрыва произошел обвал внутри туннеля и часть рабочих оказалась в ловушке, откуда их вытащили спасатели.
«Скорыми» раненых перевезли в больницы в Байбурте и Эрзуруме. Некоторые из пострадавших в результате взрыва получили ожоги.\
Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.
Прокуратура Киева открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).
При этом, Национальная полиция Украина проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.