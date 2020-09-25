По состоянию на 10:00 25 сентября в Николаевской области выявлено 62 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 2874 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 190 (+2).

Из всех 2874 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 1833 человека (+40);

Первомайск - 74 человека;

Южноукраинск - 180 человек;

Вознесенск - 137 человек (+1);

Очаков - 11 человек (+1);

Арбузинский район - 16 человек;

Баштанский район - 44 человека;

Березанский район - 31 человек (+2);

Братский район - 8 человек;

Березнеговатский район - 2 человека;

Веселиновский район - 18 человек (+4);

Витовский район - 82 человек (+2);

Вознесенский район - 72 человек (+1);

Врадиевский район - 71 человек (+1);

Еланецкий район - 9 человек;

Доманевский район - 80 человек;

Казанковский район - 13 человек;

Кривоозерский район - 35 человек;

Николаевский район - 40 человек (+9);

Новобугский район - 12 человек;

Новоодесский район - 58 человек;

Очаковский район - 17 человек;

Первомайский район - 26 человек (+1);

Снигиревский район - 5 человек.

Выздоровели больных за сутки — 33, всего выздоровели — 948. Умерло всего от последствий COVID-19 — 71, за сутки — 1.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 24 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 3565 человек. Также известно, что 1675 пациентов вчера выздоровели, а 70 — умерли от осложнений.