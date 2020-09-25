По состоянию на 10:00 25 сентября в Николаевской области выявлено 62 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 2874 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 190 (+2).
Из всех 2874 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки — 33, всего выздоровели — 948. Умерло всего от последствий COVID-19 — 71, за сутки — 1.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 24 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 3565 человек. Также известно, что 1675 пациентов вчера выздоровели, а 70 — умерли от осложнений.
|
Ні доріг, ні знаків, ні району… Невже останні дні доживаємо?Татьяна Демченко
|
Ми пам’ятаємоСтанислав Мартиросов
По состоянию на 10:00 25 сентября в Николаевской области выявлено 62 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 2874 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 190 (+2).
Из всех 2874 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки — 33, всего выздоровели — 948. Умерло всего от последствий COVID-19 — 71, за сутки — 1.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 24 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 3565 человек. Также известно, что 1675 пациентов вчера выздоровели, а 70 — умерли от осложнений.