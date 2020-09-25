Сотрудники полиции из отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следователи Корабельного отдела полиции задержали 63-летнего администратора банного комплекса за организацию разврата и сводничества.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В ходе санкционированного обыска полицейские изъяли деньги, полученные от преступной деятельности, мобильные телефоны, черновые записи и серверы видеонаблюдения.

В отношении двух женщин, занимающихся проституцией, правоохранители составили административные протоколы по статьям 181-1 Кодекса Украины по административным правонарушениям «Занятие проституцией», что влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Относительно администратора следователи начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 302 Уголовного кодекса Украины «Создание или содержание мест разврата и сводничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее на Николаевщине полицейские задержали местного жителя за нанесение тяжкого ножевого ранения своему брату.