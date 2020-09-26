Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование в связи с авиакатастрофой военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области. Расследование проводят по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Следственная и оперативная группа территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве, вместе с другими правоохранительными органами работает на месте падения самолета.

— По предварительной информации, 25.09.2020 около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Дзержинский, вблизи военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей... Предварительно установлено, что вследствие катастрофы погибли 22 человека, 2 госпитализированы в тяжелом состоянии, 3 - не известно, — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали представители Минобороны и Генерального штаба ВС Украины.

Как сообщалось, на данный момент известно о 22 погибших, поиски еще 2 человек продолжаются.

Завтра место трагедии посетит президент Владимир Зеленский.