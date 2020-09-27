По состоянию на 10:00 27 сентября в Николаевской области выявлено 31 новых случаев COVID-19.

Об это сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 3010 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 197 (+5).

Из всех 3010 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 1948 человек (+19);

Первомайск - 77 человек (+2);

Южноукраинск - 180 человек;

Вознесенск - 143 человек (+4);

Очаков - 11 человек;

Арбузинский район - 17 человек (+1);

Баштанский район - 45 человека (+1);

Березанский район - 31 человек;

Братский район - 8 человек;

Березнеговатский район - 2 человека;

Веселиновский район - 19 человек;

Витовский район - 83 человека;

Вознесенский район - 75 человека (+3);

Врадиевский район - 71 человек;

Еланецкий район - 10 человек;

Доманевский район - 80 человек;

Казанковский район - 13 человек;

Кривоозерский район - 35 человек;

Николаевский район - 42 человека ;

Новобугский район - 12 человек;

Новоодесский район - 59 человек;

Очаковский район - 17 человек;

Первомайский район - 26 человек;

Снигиревский район - 6 человек (+1).

Выздоровели больных за сутки — 15, всего выздоровели — 1003. Умерло всего от последствий COVID-19 — 75, за сутки — 2.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 26 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 3 тысяч 130 человек.