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По состоянию на 10:00 27 сентября в Николаевской области выявлено 31 новых случаев COVID-19.
Об это сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 3010 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 197 (+5).
Из всех 3010 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки — 15, всего выздоровели — 1003. Умерло всего от последствий COVID-19 — 75, за сутки — 2.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 26 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 3 тысяч 130 человек.
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По состоянию на 10:00 27 сентября в Николаевской области выявлено 31 новых случаев COVID-19.
Об это сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 3010 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 197 (+5).
Из всех 3010 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки — 15, всего выздоровели — 1003. Умерло всего от последствий COVID-19 — 75, за сутки — 2.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 26 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 3 тысяч 130 человек.