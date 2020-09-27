В Украине за минувшие сутки, 26 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 3 тысяч 130 человек.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.
Также известно, что 1009 пациентов вчера выздоровели, а 56 — умерли от осложнений.
Всего в Украине за все время эпидемии коронавирусное заболевание обнаружили у 198 тысяч 634 человек. Из них 87 тысяч 882 пациенты выздоровели, а 3 тысячи 959 — умерли от осложнений. От COVID-19 продолжают лечиться 106 тысяч 793 человека.
Напомним, к концу 2021 года в рамках программы международного сотрудничества, созданной под эгидой Всемирной организации здравоохранения, планируется произвести как минимум 2 милларда доз вакцины от коронавируса. Также планируется предоставить 245 миллионов курсов лечения от COVID-19.
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В Украине за минувшие сутки, 26 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 3 тысяч 130 человек.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.
Также известно, что 1009 пациентов вчера выздоровели, а 56 — умерли от осложнений.
Всего в Украине за все время эпидемии коронавирусное заболевание обнаружили у 198 тысяч 634 человек. Из них 87 тысяч 882 пациенты выздоровели, а 3 тысячи 959 — умерли от осложнений. От COVID-19 продолжают лечиться 106 тысяч 793 человека.
Напомним, к концу 2021 года в рамках программы международного сотрудничества, созданной под эгидой Всемирной организации здравоохранения, планируется произвести как минимум 2 милларда доз вакцины от коронавируса. Также планируется предоставить 245 миллионов курсов лечения от COVID-19.