По состоянию на 10:00 28 сентября в Николаевской области выявлено 82 новых случаев COVID-19.

Об это сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 3092 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 198 (+1).

Из всех 3092 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 2014 человек (+66);

Первомайск - 78 человек (+1);

Южноукраинск - 180 человек;

Вознесенск - 143 человек;

Очаков - 11 человек;

Арбузинский район - 17 человек;

Баштанский район - 46 человека (+1);

Березанский район - 34 человек (+3);

Братский район - 8 человек;

Березнеговатский район - 2 человека;

Веселиновский район - 19 человек;

Витовский район - 90 человека (+7);

Вознесенский район - 75 человека;

Врадиевский район - 71 человек;

Еланецкий район - 11 человек (+1);

Доманевский район - 80 человек;

Казанковский район - 13 человек;

Кривоозерский район - 35 человек;

Николаевский район - 43 человека (+1);

Новобугский район - 12 человек;

Новоодесский район - 60 человек (+1);

Очаковский район - 17 человек;

Первомайский район - 26 человек;

Снигиревский район - 7 человек (+1).

Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 1003. Умерло всего от последствий COVID-19 — 75, за сутки — 0.

Напомним, в Украине на 8:50 28 сентября зафиксировано уже 201 тысячу случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более 2,6 тысячи.