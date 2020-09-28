По состоянию на 10:00 28 сентября в Николаевской области выявлено 82 новых случаев COVID-19.
Об это сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 3092 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 198 (+1).
Из всех 3092 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 1003. Умерло всего от последствий COVID-19 — 75, за сутки — 0.
Напомним, в Украине на 8:50 28 сентября зафиксировано уже 201 тысячу случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более 2,6 тысячи.
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По состоянию на 10:00 28 сентября в Николаевской области выявлено 82 новых случаев COVID-19.
Об это сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 3092 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 198 (+1).
Из всех 3092 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки — 0, всего выздоровели — 1003. Умерло всего от последствий COVID-19 — 75, за сутки — 0.
Напомним, в Украине на 8:50 28 сентября зафиксировано уже 201 тысячу случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более 2,6 тысячи.