Сегодня утром, в 09:32 по экстренному номеру «101» поступило сообщение о необходимости оказания срочной помощи николаевцу.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Происшествие произошло на улице Генерала Карпенко.

— Во время разбора конструкции произошло разрушение ее перекрытия вследствие чего бетонная плита упала 66-летнему мужчине на ногу и зажала ее, - сказано в сообщении.

По прибытию на место сотрудниками аварийно-спасательного отряда специального назначения выяснено, что крановщик, который был неподалеку, оказал помощь по подъему плиты. Спасатели помогли достать пострадавшего и донесли на носилках в карету медицинской помощи.

Мужчину оперативно доставили направлено в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом-открытый перелом нижней конечности.

Ранее николаевские спасатели оказали помощь застрявшему в металлической решетке мужчине.