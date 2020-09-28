Сегодня утром, в 09:32 по экстренному номеру «101» поступило сообщение о необходимости оказания срочной помощи николаевцу.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Происшествие произошло на улице Генерала Карпенко.
— Во время разбора конструкции произошло разрушение ее перекрытия вследствие чего бетонная плита упала 66-летнему мужчине на ногу и зажала ее, - сказано в сообщении.
По прибытию на место сотрудниками аварийно-спасательного отряда специального назначения выяснено, что крановщик, который был неподалеку, оказал помощь по подъему плиты. Спасатели помогли достать пострадавшего и донесли на носилках в карету медицинской помощи.
Мужчину оперативно доставили направлено в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом-открытый перелом нижней конечности.
Ранее николаевские спасатели оказали помощь застрявшему в металлической решетке мужчине.
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Сегодня утром, в 09:32 по экстренному номеру «101» поступило сообщение о необходимости оказания срочной помощи николаевцу.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Происшествие произошло на улице Генерала Карпенко.
— Во время разбора конструкции произошло разрушение ее перекрытия вследствие чего бетонная плита упала 66-летнему мужчине на ногу и зажала ее, - сказано в сообщении.
По прибытию на место сотрудниками аварийно-спасательного отряда специального назначения выяснено, что крановщик, который был неподалеку, оказал помощь по подъему плиты. Спасатели помогли достать пострадавшего и донесли на носилках в карету медицинской помощи.
Мужчину оперативно доставили направлено в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом-открытый перелом нижней конечности.
Ранее николаевские спасатели оказали помощь застрявшему в металлической решетке мужчине.