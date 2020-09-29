Мэром румынского городка Девеселу третий раз подряд избрали кандидата от социал-демократов Йона Алимана, хотя тот умер от коронавируса еще за 10 дней до выборов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает румынская служба Радио Свобода.

Отмечается, что победа покойника случайна. Социал-демократическая партия активно призывала голосовать за своего кандидата, чтобы позже провести в городе перевыборы. И если бы до объявления официальных результатов они признали, что кандидат умер, то партия вообще бы не имела шансов получить власть в городе.

Таким образом, имя Йона Алимана было в избирательных списках до последнего момента. Его партия даже выпустила предвыборные фото мужчины.

У мужчины было двое соперников на нынешних выборах — от Партии народного движения и Альянса либералов и демократов за Европу. Ни у одного из кандидатов не было шанса против уже известного избирателям Йона Алимана. Всего из 1600 проголосовавших на выборах 27 сентября, 1020 отдали голос за бывшего мэра.

В начале этого месяца у 57-летнего Йона Алимана диагностировали COVID-19. После госпитализации его состояние ухудшилось. Обследования показали, что у мужчины, к тому же, был гепатит. Он умер 17 сентября в больнице в Бухаресте.

Теперь выборы мэра будут проводить повторно. До этого обязанности будет исполнять заместитель мэра.