В Вознесенском районе Николаевской области за убийство 80-летней пенсионерки полицейские задержали ее внука, который уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Днем 28 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Александровка о том, что она обнаружила мертвой свою 80-летнюю соседку.

Эксперт, осмотрев тело погибшей обнаружил следы избиения, а после проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть женщины наступила в результате механической асфиксии.

Участковый офицер выяснил, что к преступлению причастен внук 80-летней женщины, который накануне вечером приходил к потерпевшей.

Уже в райотделе 37-летний мужчина рассказал, что с бабушкой у него произошел конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил женщину в лицо и, схватив за шею, задушил. Во время проведения первоочередных следственных действий полицейские изъяли из дома злоумышленника одежду, в которой он был в тот вечер, с пятнами бурого цвета. Сейчас изъятое направлено на экспертизу.

Также правоохранители установили, что мужчина уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

В тот же день злоумышленника правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины. По согласованию с местной прокуратурой 29 сентября следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время суд будет избирать меру пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, весной в Николаеве полицейские задержали мужчину, который напал с ножом и убил свою сожительницу.