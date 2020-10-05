В Черновицкой области, по данным местных властей, зафиксировано уже около 20 случаев повторного инфицирования коронавирусом.

Об этом заявила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, сообщает пресс-служба ОГА в Facebook.

С 5 октября начало действовать новое эпидемическое зонирование, согласно которому Черновицкая область остается в «оранжевой» зоне. Но несмотря на это количество новых случаев заражения коронавирусом ежедневно превышает сотню.

— Не важно, в какой мы зоне карантина — «красной», «оранжевой», «желтой» или «зеленой». Коронавирус живет рядом с нами, поэтому не стоит пренебрегать санитарными нормами. Носить маску, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию — это обязанность каждого из нас. Беречься нужно и тем, кто уже болел COVID-19. В настоящее время около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусом. И не всегда их болезнь проходила в легкой форме, — заявила Наталья Гусак.

Напомним, в Украине впервые за последние шесть дней зафиксировали менее 4 тысяч случаев коронавируса. За сутки заболели 3 771 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что до конца текущей недели в Украине начнут выявлять более 5000 новых случаев коронавируса в сутки. В то же время с середины июля количество госпитализированных пациентов увеличилось в 5 раз.