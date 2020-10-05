В Харькове во вторник, 6 октября, попрощаются с погибшими в авиакатастрофе 25 сентября под Чугуевом.

Об этом сообщается на странице Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба в Facebook.

— Завтра, 6 октября, в 10 часов на площади Свободы состоится церемония почтения памяти офицеров и курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, которые трагически погибли вследствие катастрофы военного самолета Ан-26Ш под Чугуевом, — говорится в посте.

Как пишет Укринформ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА, в церемонии прощания примет участие Президент Владимир Зеленский.

На время подготовки к почтению памяти и церемонии прощания будет изменено движение транспорта в центре Харькова: несколько участков улиц вокруг перекроют, поэтому некоторые автобусы и троллейбусы будут курсировать по временно измененным маршрутам.

После прощания тела 25 офицеров и курсантов доставят в родные города и села для захоронения.

В авиакатастрофе погибли уроженцы 11 областей. В частности, пресс-служба Чугуевского городского совета сообщила, что 6 октября в Чугуеве похоронят трех членов экипажа — Богдана Кишеню, Евгения Иванова и Ашрафа Мсую.

Напомним, в результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.