В течение 10-11 октября сотрудники Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы дважды выезжали на тушение пожаров.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Первый случай, произошел в Первомайске. Так, в 18:05 поступила информация о пожаре на территории частного домовладения по улице Рабочей. В службу спасения позвонил сосед, который увидел дым из хозяйственной постройки.

Пожарные, прибывшие по вызову, установили, что огнем охвачено здание на площади 10 кв м. В 1:15 пожар был локализован, в 1:55 — ликвидирован.

В результате происшествия получили ожоги мужчина 1986 г. р. и женщина 1987 г. р. С диагнозом термические ожоги конечностей и туловища 2 и 3 степеней. Пострадавшие находятся в лечебном комплексе № 1 Первомайской центральной городской многопрофильной больницы.

К тушению привлекалось два пожарно-спасательных отделения в составе 7 человек и двух единиц техники.

Этой же ночью в г. Вознесенске спасатели потушили пожар летней кухни, площадью 15 кв м. О происшествии сообщили в 03:54. Пожар в 04:05 был локализован, в 04:30 ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 октября, в Николаевской области из-за замыкания проводки произошел пожар на территориях частных домовладений.