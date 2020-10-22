В среду, 21 октября, в Минске исчез известный белорусский поэт Дмитрий Строцев. Его жена сообщила, что он с 11 утра не выходит на связь.

Об этом сообщает правозащитная организация Белорусский ПЕН-центр.

Жена поэта Анна Строцева сообщила, что рассталась с Дмитрием в 11:00, после чего с ним никто не мог связаться.

«Все телефоны не отвечают, в сети его нет», — сообщила она.

Дмитрий Строцев — известный белорусский поэт, общественный активист и руководитель литературного проекта «Минская Школа». За сборник стихов «850 строк» был награжден Русской премией третьей степени за 2007 год.

Сообщалось, что режим Александра Лукашенко уже отправил за решетку 102 политзаключенных.