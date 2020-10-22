В среду, 21 октября, в Минске исчез известный белорусский поэт Дмитрий Строцев. Его жена сообщила, что он с 11 утра не выходит на связь.
Об этом сообщает правозащитная организация Белорусский ПЕН-центр.
Жена поэта Анна Строцева сообщила, что рассталась с Дмитрием в 11:00, после чего с ним никто не мог связаться.
«Все телефоны не отвечают, в сети его нет», — сообщила она.
Дмитрий Строцев — известный белорусский поэт, общественный активист и руководитель литературного проекта «Минская Школа». За сборник стихов «850 строк» был награжден Русской премией третьей степени за 2007 год.
Сообщалось, что режим Александра Лукашенко уже отправил за решетку 102 политзаключенных.
Напомним, на выходных во время протестов в Беларуси задержали по меньшей мере 72 человека.
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В среду, 21 октября, в Минске исчез известный белорусский поэт Дмитрий Строцев. Его жена сообщила, что он с 11 утра не выходит на связь.
Об этом сообщает правозащитная организация Белорусский ПЕН-центр.
Жена поэта Анна Строцева сообщила, что рассталась с Дмитрием в 11:00, после чего с ним никто не мог связаться.
«Все телефоны не отвечают, в сети его нет», — сообщила она.
Дмитрий Строцев — известный белорусский поэт, общественный активист и руководитель литературного проекта «Минская Школа». За сборник стихов «850 строк» был награжден Русской премией третьей степени за 2007 год.
Сообщалось, что режим Александра Лукашенко уже отправил за решетку 102 политзаключенных.
Напомним, на выходных во время протестов в Беларуси задержали по меньшей мере 72 человека.