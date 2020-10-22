Кандидат в депутаты Николаевского горсовета Денис Жело от партии «Слуга народа» опубликовал видео момента поджога своего автомобиля.

Запись с камер наружного наблюдения он разместил на своей странице в Facebook.

— Идёт следствие. Проводятся оперативные мероприятия. Задействовано большое количество правоохранителей и силовиков. Но как бы не закончилось следствие, я и так прекрасно знаю, кто является заказчиком поджога моей машины. Буду бить по их самому больному месту — по финансовым ресурсам, — написал Денис Жело.

Напомним, что его автомобиль сгорел ночью 8 октября. В пресс-службе Николаевской государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 3:30 часа утра поступил вызов о пожаре автомобиля Ford Fusion, припаркованного на автостоянке на улице Мореходной. Спасателям удалось ликвидировать возгорание, однако автомобиль полностью выгорел.

Позже Денис Жело заявил, что его машину сожгли представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Слуга народа» Жело