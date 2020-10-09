Общественник, кандидат в депутаты Николаевского горсовета от «Слуги народа» Денис Жело заявил, что его машину сожгли представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал в соцсетях.

Денис Жело заявил, что поджог его авто является ответом местного криминалитета на его борьбу с коррупцией. По его словам, представители этого криминалитета объединились в партию «ОПЗЖ».

— Прошлой ночью бандиты сожгли мой автомобиль. Да, вы спалили мою машину, но вы никогда не сможете уничтожить мою веру в справедливость и в то, за что я боролся последние 10 лет. Трусы, вам не удастся меня сломать. Это ответная реакция местного криминалитета на мою борьбу с их коррупционными схемами. Сегодня вся криминальная нечисть объединилась в партию «ОПЗЖ». Вы смешные и примитивные. Вас уже давно никто не боится. Ваше время уже давно прошло, — сказал он.

Напомним, что его автомобиль сгорел ночью 8 октября. В пресс-службе Николаевской государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 3:30 часа утра поступил вызов о пожаре автомобиля Ford Fusion, припаркованного на автостоянке на улице Мореходной. Спасателям удалось ликвидировать возгорание, однако автомобиль полностью выгорел.