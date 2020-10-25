По состоянию на 13:00 в Украине зафиксировали 1623 заявления, связанных с избирательным процессом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

— По 18 фактам возбуждены уголовные производства. Составлено 30 протоколов о совершении административных правонарушений, — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине начались местные выборы. Участки открыли в 08:00, они будут работать до 20:00. С самого начала работы участков избиратели активно пошли голосовать.

Все, кто находится на избирательном участке, должны использовать в средства индивидуальной защиты, а также придерживаться социальной дистанции. Для людей с симптомами респираторных заболеваний установили специальные кабинки и урны для бюллетеней.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов. В Николаеве в день проведения местных выборов зафиксированы случаи подвоза людей на избирательные участки.

В поселке Тывров Винницкой области с участка вывели людей после сообщения по заминировании.