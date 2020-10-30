Полиция задержала водителя, который совершил смертельное ДТП в центре Киева. По словам мужчины, он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, за рулем джипа Land Rover находился Юрий Н. 1954 года рождения.

— У него отбираются пробы крови и мочи для проверки факта не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. Тест драгером не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи, — сообщил он.

Кроме того, следователи столичной полиции предъявят мужчине подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса — нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек.

При этом Антон Геращенко добавил, что водитель после задержания дал показания. По словам мужчины, он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем.

Замминистра напомнил, что управлять транспортом в болезненном состоянии, состоянии усталости или под влиянием препаратов запрещено ПДД.

— Если действительно этот водитель ранее перенёс операцию и плохо себя чувствовал — никто не мешал ему ездить на общественном транспорте, на такси или пользоваться услугами водителя. А так из за него две семьи сегодня потеряли навсегда родных и близких. А четверо ещё здоровых утром людей вынуждены лечиться в больницах, — резюмировал он.