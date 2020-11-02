В Киеве с начала пандемии составили более 4 тысячи административных протоколов за нарушения карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

— Киевские полицейские с начала пандемии составили более четырех тысяч административных протоколов за нарушения карантинных ограничений, — говорится в сообщении.

С начала пандемии работниками структурных подразделений столичной полиции составлены 4125 административных материалов за правонарушения в этой сфере, среди которых — 1121 протокол на юридических лиц за нарушение карантинных ограничений. 3374 административных материалов уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Судами наложено штрафных санкций на правонарушителей на более чем один миллион гривен.

Отмечается, что только за последние двое суток правоохранители провели проверку 531 объекта и привлекли к административной ответственности 53 человека.

По результатам проверки в 53 случаях выявлены нарушения карантинных ограничений и за невыполнение требований статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на должностных лиц учреждений составлены административные протоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина в Украине. Также, 30 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила детским садикам, школам и заведением общественного питания работать в Николаеве с соблюдением карантинных норм.