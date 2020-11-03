2 ноября в 18:00 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что в Корабельном районе на территории школы заметили мужчину, с предметом похожим на нож.

Об этом сообщает управление полиции охраны в Николаевской области.

На месте полицейские охраны заметили мужчину, похожего на ориентировку. При поверхностной проверке у него обнаружили нож длиной 25 сантиметров за поясом.

Полицейским мужчина объяснил это тем, что его якобы преследуют. Он утверждал, что его хоятт убить.

— Он рассказал нам, что его преследуют трое мужчин. Однако, обойдя территорию мы никого не увидели, — рассказалт полицейский — водитель роты реагирования полиции охраны старший сержант полиции Дмитрий Мацибурук.

На место вызвали следственно-оперативную группу Корабельного отдела. Задержанным оказался ранее не судимый местный житель 1982 года рождения. Следователями начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 УК — «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее в Николаеве бывший заключенный напал с ножом на подростка и отобрал у него телефон.