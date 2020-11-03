Антимонопольный комитет своим решением оставил без тепла 8 школ и 6 детских садов в Первомайске. В городе до сих пор нет законно определенного поставщика газа для учебно-воспитательных учреждений.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Запуск отопления не состоялся в 14 учреждениях из 38. Причина — отмена результатов торгов Антимонопольным комитетом по итогу рассмотрения жалобы одного из участников.

— Здесь у нас стоит пломба газового хозяйства, которую мы не имеем права нарушать. И у нас нет допуска. Труба пустая на данный момент, — рассказала Людмила Волошина, завхоз Первомайской школы № 1.

Замдиректора Елена Чернега сообщили, что учеников отправили на дистанционное обучение в связи со сложившейся ситуацией с 2 по 6 ноября.

В управлении образования Первомайского горисполкома говорят, что торги по закупке газа провели вовремя. Однако антимонопольный комитет из-за недовольства одного из участников отменил решение о победителе.

— На сегодняшний день у нас нет окончательного победителя, который бы нам поставлял газ для того, чтобы мы начали отопительный сезон по школам и садикам. Управлением образования был отправлен договор в «Укргазсервис» — организацию, которую определил Антимонопольный комитет. Но они нам предложили, чтобы мы им оформили 4 дополнительных соглашения с увеличением сметной стоимости на 10%, — рассказал Сергей Ковальчук, начальник хозгруппы управления.

В гороно считают что предприятие манипулирует несовершенством законодательства и шантажирует ценой. Отмечается, что сейчас управление подало заявление по поводу заключения договора с «Нафтогаз Украина».