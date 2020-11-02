Пуск тепла в жилых домах Николаева ориентировочно начнется в пятницу 6 ноября — понедельник 9 ноября.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Он напомнил, что сегодня, 2 ноября, в городе стартовал отопительный сезон и началось подключение объектов социально-культурной сферы.
— Запуск тепла производится поэтапно. После запуска отопления в объектах социально-культурной сферы, отдельным решением исполкома начнем пуск тепла в жилые дома. Предварительно по прогнозам пуск тепла в дома николаевцев начнется в пятницу-понедельник, — написал мэр.
Ранее сообщалось, что производители тепла в 24 населенных пунктах Украины до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.
Напомним, газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 гривны за кубический метр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.
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Пуск тепла в жилых домах Николаева ориентировочно начнется в пятницу 6 ноября — понедельник 9 ноября.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Он напомнил, что сегодня, 2 ноября, в городе стартовал отопительный сезон и началось подключение объектов социально-культурной сферы.
— Запуск тепла производится поэтапно. После запуска отопления в объектах социально-культурной сферы, отдельным решением исполкома начнем пуск тепла в жилые дома. Предварительно по прогнозам пуск тепла в дома николаевцев начнется в пятницу-понедельник, — написал мэр.
Ранее сообщалось, что производители тепла в 24 населенных пунктах Украины до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.
Напомним, газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 гривны за кубический метр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.