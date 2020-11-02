Пуск тепла в жилых домах Николаева ориентировочно начнется в пятницу 6 ноября — понедельник 9 ноября.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Он напомнил, что сегодня, 2 ноября, в городе стартовал отопительный сезон и началось подключение объектов социально-культурной сферы.

— Запуск тепла производится поэтапно. После запуска отопления в объектах социально-культурной сферы, отдельным решением исполкома начнем пуск тепла в жилые дома. Предварительно по прогнозам пуск тепла в дома николаевцев начнется в пятницу-понедельник, — написал мэр.

Ранее сообщалось, что производители тепла в 24 населенных пунктах Украины до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.