За минувшие сутки от коронавируса погибли почти 12 тысяч человек. Это больше всего за все время пандемии.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Больше всего смертей зафиксировано в США — 2,3 тысячи случаев. Почти в три раза меньше летальных случаев обнаружили в Мексике, в Италии — более 700 человек за сутки.

Более 600 больных умерли в Бразилии, Польше и Великобритании.

В настоящее время в мире от COVID-19 погибли 1 миллион 425 тысяч человек, вылечились - почти 42 миллиона, болеют — 17,3 миллиона.

Напомним, ранее в ВООЗ заявили, что реальное число смертей от коронавируса COVID-19 выше, чем говорит официальная статистика.