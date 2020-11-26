За минувшие сутки от коронавируса погибли почти 12 тысяч человек. Это больше всего за все время пандемии.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Больше всего смертей зафиксировано в США — 2,3 тысячи случаев. Почти в три раза меньше летальных случаев обнаружили в Мексике, в Италии — более 700 человек за сутки.
Более 600 больных умерли в Бразилии, Польше и Великобритании.
В настоящее время в мире от COVID-19 погибли 1 миллион 425 тысяч человек, вылечились - почти 42 миллиона, болеют — 17,3 миллиона.
Напомним, ранее в ВООЗ заявили, что реальное число смертей от коронавируса COVID-19 выше, чем говорит официальная статистика.
За минувшие сутки от коронавируса погибли почти 12 тысяч человек. Это больше всего за все время пандемии.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Больше всего смертей зафиксировано в США — 2,3 тысячи случаев. Почти в три раза меньше летальных случаев обнаружили в Мексике, в Италии — более 700 человек за сутки.
Более 600 больных умерли в Бразилии, Польше и Великобритании.
В настоящее время в мире от COVID-19 погибли 1 миллион 425 тысяч человек, вылечились - почти 42 миллиона, болеют — 17,3 миллиона.
Напомним, ранее в ВООЗ заявили, что реальное число смертей от коронавируса COVID-19 выше, чем говорит официальная статистика.