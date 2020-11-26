Мэр Александр Сенкевич прокомментировал действия полиции в отношении коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба». Городской голова посоветовал правоохранителям фотографировать или копировать похоронные книги, чтобы не блокировать работу предприятия.

Свое мнение он высказал в прямом эфире в соцсетях, пишут НикВести.

Александр Сенкевич отметил, что не имеет ничего против расследования полиции и горсовет готов способствовать предоставлению всей необходимой информации. Однако, по мнению городского головы, блокировать процесс захоронения людей в Николаеве недопустимо.

— Моя позиция всегда была и лишается таковой: если у полиции есть вопросы по поводу работы отдельных коммунальных предприятий, должностных лиц, заместителей городского головы, директоров департаментов, начальников управлений и простых работников, пожалуйста занимайтесь. Предоставим все документы, все дела, доступ ко всему, что возможно. Но наша главная идея — не тормозить процесс захоронения. Можно затормозить процесс строительства, например, недострой на Намыве — изъяты все документы, нет возможности строить. Он стоит, ничего с ним не произойдет. Но мы не можем похоронные книги изымать. Сделайте ксерокопию, сфотографируйте. Живем в 21-м веке. То есть не блокировать работу предприятия, — сказал мэр.

Как известно, директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак заявил о конфликте между предприятием и двумя частными фирмами. При этом он заявил, что с 26 ноября на николаевских кладбищах прекратятся захоронения, поскольку полиция заблокировала работу предприятия, изъяв в ходе следственных действий книгу регистрации захоронений.