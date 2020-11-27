В течение минувших суток, 26 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили перемирие на Донбассе. Украинские подразделения потерь не понесли.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета вблизи Марьинки. Недалеко от Старогнатовки — из станкового противотанкового гранатомета.

«Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали», — говорится в сообщении.

С начала новых суток российско-оккупационные войска уже совершили одну провокацию — открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки Донецкой области.

На других направлениях вдоль линии разграничения нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Напомним, во вторник, 24 ноября, позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки попали под обстрел вражеского снайпера. Около полудня снайперская пуля попала в украинского военнослужащего, врачи не смогли его спасти.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе потребовала от России расследовать убийство военного возле Авдеевки.