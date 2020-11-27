В четверг вечером, 26 ноября, на дороге между селами Котляровое и Шевченково Витовского района Николаевской области водитель на неустановленном автомобиле сбил 46-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, местонахождение водителя и автомобиля.

Предварительно событие квалифицировано по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах аварии, или может предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали инцидент, обратиться по телефонам (067) 524-94-51 или 102.

Напомним, что вечером 2 ноября в Николаеве в районе дома № 316 по проспекту Богоявленскому 42-летнего мужчину сбил ВАЗ-2107, после чего его отбросило под колеса Renault Kangoo. От полученных травм пешеход скончался.