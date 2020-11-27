В пятницу, 27 ноября, в Заводском районе Николаева водитель Ssang Yong сбил девятилетнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

ДТП случилось около в 13:40 на пересечении улиц Кузнечная и 1-я Слободская. В результате аварии ребенка с травмами доставили в больницу.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали автоаварию, обратиться по телефонам (093) 483-63-79 или 102», — обращаются к горожанам полицейские.

Событие квалифицировали по признакам части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, в четверг, 26 ноября, в Николаеве водитель автомобиля МАN наехал на 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.