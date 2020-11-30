В Англии в Северном Йоркшире придется уничтожить 10,5 тысяч голов индейки из-за вспышки птичьего гриппа штамма H5N8 на ферме.

Об этом сообщили в департаменте по делам сельского хозяйства страны, передает ВВС.

Об обнаружении у птиц штамма гриппа H5N8 стало известно 28 ноября. В связи с этим приняли решение уничтожить индеек на пораженной ферме. Вокруг фермы временно установили надзор, создав зону контроля длиной 3 и шириной 10 километров.

Главный ветеринарный врач Департамента Кристин Миддлмис заявила, что ведомство сейчас выясняет причины распространения болезни на этой ферме.

— Владельцы птиц должны оставаться настороженными в отношении любых признаков болезни, немедленно сообщать о подозрении на заболевание и обеспечивать надлежащую биозащиту в своих помещениях, — отметила она.

В Службе здоровья Англии отметили, что риск для здоровья населения от вируса очень низкий. Тем, кто работает на пораженной вирусом ферме, предлагаются медицинские консультации.

Доктор Гэвин Дабрера заявил, что Всемирная организация здравоохранения до сих пор никогда не подтверждала случаев инфицирования штаммом H5N8 у людей.

Агентство по пищевым стандартам заявило, что правильно приготовленную птицу и продукты из нее, включая яйца, употреблять вполне безопасно.

Напомним, ранее на фермах Дании обнаружили первые случаи коронавируса у норок. У животных зафиксировали мутировавший штамм коронавируса, который распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Всего зафиксировали 214 случаев передачи вируса от норок людям. Из-за мутировавшего вируса в Дании решили уничтожить 15−17 миллионы зверьков на 1080 фермах.

Кроме этого, Министерство здравоохранения Ирландии предлагает уничтожить всех норок, которых выращивают на фермах страны, чтобы избежать распространения мутировавшего штамма коронавируса.

Позже стало известно, что зараженных коронавирусом норок обнаружили на одной из ферм на западе Франции и на ферме на севере Польши.