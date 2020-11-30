Двое жителей Кривого Рога избили, заковали в наручники и увезли в багажнике жителя Новобугского района, пытавшегося поймать такси на трассе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина возвращался с работы и ждал такси на автобусной остановке возле села Добрая Воля. К нему подъехал автомобиль Toyota Highlander, из которого вышли двое неизвестных и начали предъявлять претензии «непонятного содержания». Мужчину избили, надели наручники, заставили сесть в багажное отделение и отобрали мобильный, чтобы он не смог вызвать помощь. После этого его отвезли к Новому Бугу, где отпустили. Избитый местный житель попросил прохожего вызвать ему скорую помощь, медикам рассказал, как все было, а врачи обратились в полицию.

Сотрудники полиции сообщили о подозрении в этом преступлении двоим жителям Кривого Рога, которые приехали в Новобугский район по своим делам. Их подозревают в похищении человека и нанесении легких телесных повреждений. Также наложили арест на автомобиль, на котором передвигались подозреваемые.

По данным полиции, один из сотрудников Новобугского РОВД, которому было известно о похищении, не принял меры по задержанию подозреваемых.

«В ходе следственных действий установили, что сотрудник полиции, которому стало известно о преступлении, ненадлежащим образом отреагировал и не принял соответствующие меры для задержания преступников. По этому поводу руководство Новобугского отдела полиции инициировало служебное расследование, после проведения которого будет приниматься решение об ответственности полицейского и дальнейшем его пребывании на службе. На период расследования полицейский отстранен от служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в Николаеве задержали группу таксистов, избивавших и похищавших людей.